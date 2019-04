Gewaltiger Feuerball erschüttert Zentrum von Paris

Vor der gewaltigen Explosion wütete in dem Gebäude im 19. Bezirk in der Nähe des Gare du Nord ein Brand, der sich in kurzer Zeit auf insgesamt 27 Wohnungen ausbreitete. Rund 60 Feuerwehrmänner kämpften bis in die Morgenstunden gegen die Flammen. Verletzte gebe es keine. „Im Moment sind uns keine Opfer bekannt“, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber „Le Parisien“. Mehrere Menschen hätten noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbst aus ihren Wohnungen entkommen können.