Diese Vierbeiner suchen ein neues Zuhause

Merida ist etwa zwei Jahre alt und leider aufgrund körperlicher Veränderungen inkontinent. Warum ihr Gangbild (sie überkreuzt ihre Hinterbeine) und ihr Rücken (fragliche Läsion im Rückenmark aufgrund eines Traumas, Tumors oder Entzündungen) auffällig sind, kann nicht genau gesagt werden, denn sie wurde in einer Transportbox auf der Straße ausgesetzt. Trotzdem ist sie fit, springt munter umher und kommt gut zurecht. Leider ist Merida nicht in der Lage, ihren Schließmuskel richtig zu kontrollieren und verliert vor allem Urin, teilweise auch Kot. Auffällig ist, dass sie gerne in Wasserbehälter uriniert, also ihren Wassernapf oder auch ein zusätzliches Katzenklo, das wir mit Wasser gefüllt haben. Vor allem, wenn man sie hochnimmt, pinkelt sie recht viel. Derzeit braucht sie keine Behandlung, außer Enterochronic, um ihren Kot zu festigen. Merida ist sehr zutraulich, verschmust und aufgeweckt. Es wäre schön, wenn sie einen Platz mit anderen Katzen hätte, mit denen sie spielen und kuscheln kann. Ihre Betreuer sind leider sicher, dass es unmöglich ist, ein richtiges, neues Zuhause für sie zu finden mit ihrem Pinkelproblem - belehren wir sie eines Besseren! Rückfragen unter der Tel. Nr. 01 / 734 11 02 – 116 oder an die E-Mail-Adresse: katzenvergabe@tierquartier.at