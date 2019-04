Flüchtling muss wegen PKK-Fahne vor Gericht

Am Landesgericht Salzburg muss sich kommende Woche ein kurdischer Flüchtling wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und in einer kriminellen Organisation vor Gericht verantworten. Der syrische Staatsbürger soll am 27. Jänner 2018 bei einer Kundgebung am Hauptbahnhof mit einer Fahne der kurdischen Arbeiterpartei PKK gegen die militärische Intervention der Türkei in Afrin protestiert haben.