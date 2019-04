Pkw landet senkrecht zwischen Hausfassade und Baum

Spektakulär ist ein Auto nach einem Unfall in der Nacht auf Mittwoch im Zentrum der niederösterreichischen Stadt Traiskirchen zum Stillstand gekommen - und zwar senkrecht zwischen einem Baum und einer Hausfassade. Zuvor hatte der Lenker des Fahrzeugs, ein 17-Jähriger mit Probeführerschein in der Geldbörse und Alkohol im Blut, in einer Kurve die Herrschaft über den Pkw verloren. Er und sein Mitfahrer wurden verletzt.