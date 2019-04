Schäfer-Elmayer: „Petzners Bewertung war unfair!“

Im Interview mit krone.at erklärte Thomas Schäfer-Elmayer, der selbst von 2005 bis 2016 hinter dem „Dancing Stars“-Jurypult saß, dass er einen Promi niemals so schlecht bewertet hätte. Der Grund liegt für ihn auf der Hand: „Erstens hätte ich niemals so wenige Punkte gegeben, weil ich großen Respekt vor jedem habe, der sich auf diese Tanzfläche stellt und vor einem Millionenpublikum etwas macht, was er einfach nicht kann“, erkärte der Benimm-Papst - und weiter: „Ich hätte auch deshalb niemals so wenige Punkte gegeben, weil es auch nicht nötig ist und weil man weiß, dass, auch wenn man drei Punkte gibt, derjenige als Letzter gereiht wird.“