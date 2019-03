Sarkissova verweigerte Bewertung für Petzner!

Keine restlos überzeugte Jury bei Virginia Ernst

Mit einem Langsamen Walzer zu „If You Don’t Know Me By Now“ traten Virginia und Alexandra an. „Mehr Kontrolle, es stockt noch ein bisschen“, kritisierte Balázs Ekker. Auch Nicole Hansen war nicht restlos überzeugt: „Die Atmung ist beim Langsamen Walzer wichtig.“ Bezaubert war die Jurorin allerdings von der Harmonie und dem Körperkontakt zwischen den beiden Frauen. Gesamt konnte sich die Sängerin somit 21 Punkte ertanzen.