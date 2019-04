Deutscher Zweitligist Ingolstadt feuert Keller

Linke war von 2011 bis 2017 als Sportdirektor in Ingolstadt tätig, im vergangenen November kehrte er vorerst als externer Berater zum Klub zurück. Nun soll der 49-Jährige als Sportchef wieder näher an die Profi-Mannschaft heranrücken, gab der Klub am Dienstag bekannt. Der deutsche Ex-Nationalspieler war nach seiner Spielerkarriere auch bereits bei Red Bull in Salzburg und Leipzig im Management tätig.