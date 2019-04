Dieser Mopedfahrer hat gute Bremsen UND Nerven

Das haarsträubende Dashcam-Video, aufgenommen auf einer Autobahn in der Nähe der Stadt Nonthaburi, zeigt, wie der Mopedfahrer in letzter Sekunde abbremsen kann und schockiert zusieht, wie der Lastwagen nur wenige Zentimeter vor ihm umkippt. Ohne diese geistesgegenwärtige Reaktion wäre der Mann unter den Lkw geraten und jetzt tot. Auch der Autofahrer, dessen Dashcam die ganze Szene mitfilmt, zeigt sich geschockt: „Ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn ich mein Auto beschleunigt hätte, um an ihm vorbeizufahren.“