Rita Ora: „Ich habe so einiges ausprobiert“

Manches Mal werde sie so aber sogar selbst zum Fan. „Das Gefühl, wenn ich jemanden sehe, der meine Schuhe oder auch meine Kleidung trägt, ist fantastisch. Ich gehe dann auch immer hin und frage nach einem Foto“, lachte Rita Ora. „Und die Leute wundern sich dann: ,Wie, du willst ein Foto von mir?‘ Manchmal treffe ich sie in Flugzeugen und das fühlt sich super an. So nach dem Motto ,Oh schau mal, die tragen meine Kleidung, ich hab das designt‘.“