Bergretter retteten vermissten Paragleiter

Im Salzburger Tennengau ist in der Nacht auf Montag nach einem vermissten Paragleiter gesucht worden. Der 23-Jährige hatte am Sonntag gemeinsam mit einem Freund einen Flug vom Gaisberg unternommen. Kurz vor 18.00 Uhr riss der Handy-Kontakt zwischen den beiden ab, weshalb der Begleiter gegen 23.00 Uhr die Bergrettung verständigte. In den frühen Morgenstunden wurde der Abgängige gefunden.