Russische Millionärin stirbt bei Flugzeug-Crash

Unklar, ob ein Flugschreiber an Bord war

Ein Polizeisprecher in Südhessen sagte, die Leichen seien bei dem Aufprall verbrannt. Die Identitäten müssten erst geklärt werde, dies nehme einige Zeit in Anspruch. Die deutschen Behörden hatten von mutmaßlich russischen Staatsangehörigen gesprochen. „Der Staat, dessen Flugzeug abgestürzt ist, ist immer an der Zusammensetzung der Untersuchungskommission beteiligt“, sagte Sajko. „Sollte es notwendig sein, sind wir bereit, beratend zu helfen und Hilfe zu leisten bei der Auswertung der Flugschreiber, sollten diese gefunden werden.“ Nach Darstellung des MAK in Moskau waren Flugschreiber bei dem abgestürzten Flugzeugtyp des Herstellers Epic nicht zwingend vorgeschrieben. Es sei unklar, ob es in der Maschine einen Flugschreiber gegeben habe.