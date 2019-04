Kleinflugzeug stürzt ab, Pkw kracht in Polizeiauto

Unglaubliches Drama in Deutschland: Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der Nähe eines Flugplatzes sind am Sonntag drei Menschen, möglicherweise russische Staatsbürger, ums Leben gekommen. Die Maschine war am frühen Nachmittag auf ein Spargelfeld gestürzt. Damit nicht genug, krachte dann ein Polizeiauto auf dem Weg zur Absturzstelle mit einem Pkw zusammen. Zwei Menschen - ein 24-jähriger Mann und eine 22 Jahre alte Frau - kamen dabei ums Leben. Die drei Insassen des Streifenwagens, zwei Männer und eine Frau, wurden schwer verletzt.