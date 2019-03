Villacher wollte betrunken nach Wien fahren

Der Fahrzeuglenker (55) aus Villach war am Samstag auf der Südautobahn in Richtung Wien unterwegs, als er im Bereich Haidach (Bezirk Klagenfurt) von einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung Kärnten angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen wurde. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Der Mann wollte doch glatt betrunken nach Wien fahren. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.