FPÖ-Burschenschaft und Identitäre unter einem Dach

Keiner will etwas gewusst haben

Der Linzer FP-Vizebürgermeister Markus Hein erklärte gegenüber den „OÖN“, dass er von einem „Khevenhüller-Zentrum“ noch nie etwas gehört habe. Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) behauptete: „Mir war bislang nicht bekannt, dass die Identitären auch in diesem Gebäude sind.“ Auch Vereinsobfrau Grabmayr war laut der Zeitung nicht bewusst, dass die Identitären in Oberösterreich ihren Treffpunkt in der Villa Hagen haben.