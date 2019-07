Sind Erbsen das neue Superfood?

Erbsen haben nicht nur einen hohen Proteingehalt, was für viele Sportler interessant ist, sondern sind auch wahre Vitaminbomben: Neben Beta-Carotin enthalten Erbsen einen hohen Anteil an B-Vitaminen. Dieses ist essenziell für die Blutbildung und dient als Radikalfänger. Auch sind Erbsen mit einer großen Menge an Mineralstoffen gesegnet. So enthalten Sie neben Magnesium, Eisen und Calcium auch Zink, welches an zahlreichen Prozessen im Stoffwechsel beteiligt ist.