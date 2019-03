PSG verlängert trotz Königsklasse-K.o. mit Tuchel

Das neuerliche Aus in der Champions League gegen Manchester United (2:0, 1:3) hat Titelanwärter Paris Saint-Germain schockiert. Seit dem Einstieg der Scheichs 2011 ist der Gewinn der Königsklasse ausgeschrieben. Doch bisher lautet das Resümee nur: Große Ausgaben, wenig Ertrag. Spätestens im Viertelfinale war für die in der Liga chronisch unterforderten Franzosen immer Schluss. Und das trotz der sündhaft teuren Verpflichtungen, wie jene von Neymar oder Weltmeister Kylian Mbappe. Doch nun scheint klar: Das große Ziel wird auch in Zukunft mit Thomas Tuchel verfolgt. Denn laut Informationen der französischen Sport-Tageszeitung „L‘Équipe“ soll der deutsche Star-Trainer seinen Vertrag in Paris verlängert haben. Eine Option in Tuchels Vertrag soll gezogen worden sein, wonach sich der Kontrakt bis 2021 verlängert - inklusiver einer saftigen Gehalterhöhung natürlich!