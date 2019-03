Rollstuhlfahrer nach Autounfall aus Bach gerettet

Der Fahrer war in den frühen Morgenstunden mit seinem Sportwagen in Richtung Grenze unterwegs. Der Pkw geriet - möglicherweise wegen zu hoher Geschwindigkeit und abgefahrener Sommerreifen - in einer Linkskurve ins Schleudern und prallte frontal gegen einen Baum. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug, stürzte in die Loisach und blieb am Dach liegen.