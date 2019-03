Wieder ein Salzburger Polizist suspendiert

Der Vorfall hat sich bereits in der letzten Jännerwoche abgespielt, wurde aber erst jetzt bekannt: Der dienstführende Beamte aus dem Bezirk Hallein war an diesem Tag vormittags über eine mutmaßliche Alko-Fahrt eines Schülers verständigt worden. Der blieb zunächst für die Beamten unauffindbar, abends gab es dann nochmals Alarm: Auf diesen Anruf hin, so der Beschwerdeführer, reagierte der Beamte offenbar nicht. Der Vorwurf: Er sei einer Anzeige nicht nachgegangen (für den Beamten gilt die Unschuldsvermutung).