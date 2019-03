Nach Raketenangriff: Israel griff Gaza-Ziele an

Trump: „Recht Israels, sich zu verteidigen“

Netanyahu hatte nach dem Angriff aus dem Gazastreifen eine entschlossene Reaktion angekündigt und damit Sorge vor einer neuen Eskalation im Nahen Osten geschürt. Bei einer Pressekonferenz in Washington bekräftigte er später: „Wir werden tun, was nötig ist, unser Volk und unseren Staat zu verteidigen.“ Israel werde solche Angriffe nicht hinnehmen, sagte er an der Seite von Trump. Der US-Präsident stärkte seinem Verbündeten den Rücken. Washington erkenne das „Recht Israels an, sich zu verteidigen“, sagte er. Netanyahu wollte nach dem Treffen im Weißen Haus umgehend nach Israel zurückkehren.