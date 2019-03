Kenner der Szene warnt vor der Glücksspiel-Mafia

„Es ist sehr besorgniserregend, wenn die Bundesregierung erst für irgendwann in diesem Jahr ein strengeres Glücksspielgesetz verspricht“, schüttelt ein Kenner der Szene den Kopf. Das Geschäft mit den illegalen Spielautomaten boomt. Rund 1000 Geräte sind bereits in Oberösterreich ohne Genehmigung in diversen Lokalen aufgestellt worden. Sämtliche Gewinne fließen vorbei am Finanzamt in die Hände der Glückspiel-Mafia. Die Rede ist von jährlich rund 110 Millionen Euro – nur in Oberösterreich.