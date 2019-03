Brandstifter tappt in die Videofalle

Aus dem Schlaf war die Besitzerin eines Hauses in der Feldstraße in Ebenfurth in der Nacht zum vorwöchigen Dienstag durch lautes Knistern gerissen worden. Wie berichtet, stand die Hecke an ihrem Gartenzaun in Flammen. Wie sich nach dem Löscheinsatz der örtlichen Feuerwehr rasch herausstellte: Erneut hatte jener unheimliche Zündler zugeschlagen, der seit 9. April des vergangenen Jahres immer wieder Brände in dem Grätzel um Feld- und Alleestraße in der Nähe der Hauptschule gelegt hatte. Bei dem vorerst letzten Anschlag hatte der Täter Stoff aus einem Altkleidercontainer geholt und angesteckt.