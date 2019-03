Boeing muss wegen Rauch im Cockpit notlanden!

Eine Boeing 787-900 von United Airlines mit 256 Passagieren an Bord ist am Montag auf Neukaledonien notgelandet. Die Maschine wurde auf dem Weg von Australien in die USA in das französische Überseegebiet umgeleitet, weil offenbar Rauch aus dem Cockpit kam, wie ein Mitarbeiter der Betreiberfirma des Flughafens von Noumea sagte. Die Passagiere hätten das Flugzeug nach der Landung „in Ruhe“ verlassen.