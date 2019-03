Köstinger besucht Umwelt-Musterschüler Dänemark

Jetzt will die Ministerin die Erfolgsrezepte des Staates im Norden Europas auch in Österreich anwenden. In Form einer langfristigen Strategie für den Klimaschutz. Köstinger: „Auch hier können wir etwas mitnehmen. Denn das atomfreie EU-Land will als einer der ersten Staaten weltweit bis 2050 alle fossilen Brennstoffe gänzlich durch nachhaltige Quellen ersetzen!“



Video: Köstinger nimmt zu Vorwürfen der Ökostromnovelle Stellung