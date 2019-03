Enkel als Mörder? „Für Markus hat sie alles getan“

„Es hat so weh getan, als ich am Samstag von Marias Tod erfahren habe. Immer wieder bin ich in der Nacht nach Albträumen munter geworden“, wischt sich die gebürtige Malteserin Rosi M. (73) Tränen aus dem Gesicht. Die wärmende Frühlingssonne über der malerischen Reihenhaussiedlung am Ufer der Schwarza wird vom grauenhaften Tod der fürsorglichen Pensionistin überschattet.