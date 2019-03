CL-Reform: Kommt jetzt doch die Super League?

Eine Bestätigung zu diesen Plänen gibt es bisher weder von der UEFA noch der ECA. Beide hatten am Dienstag lediglich mitgeteilt, dass sie ihre turnusmäßigen Konsultationen über die Wettbewerbsformate ab 2024 aufgenommen hätten. Die ECA trifft sich am Montag und Dienstag zur Generalversammlung aller 232 Klubs in Amsterdam. Österreichische Mitglieder sind die Großklubs Salzburg, Rapid, Austria und Sturm Graz.