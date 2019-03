Was einige schon ahnten: Es gibt 2 Wirklichkeiten

Photon hat beide Polarisationen gleichzeitig vor Messung

Die Idee stammt vom Nobelpreisträger Eugene Wigner. Wenn ein Lichtteilchen von einem Beobachter in einem isolierten Labor betrachtet wird, kann dieser feststellen, ob die Achse, auf der es sich dreht (seine Polarisation), entweder vertikal oder horizontal ist. Vor der Beobachtung zeigt das Photon beide Polarisationen gleichzeitig an - gemäß den Gesetzen der Quantenmechanik. Es existiert in einer „Überlagerung“ von zwei möglichen Zuständen.