Barcelona macht Ernst: 50 Mio. für Hütter-Knipser!

Mit seinen 21 Jahren gehört der Serbe zu den absoluten Top-Talenten im Weltfußball. Das beweist er auch in der laufenden Saison. In 36 Pflichtspielen erzielte Jovic 22 Treffer und lieferte sieben Assists. In der Bundesliga liegt er mit 15 Toren hinter Robert Lewandowski (18) auf Rang zwei der Torschützenliste.