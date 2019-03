Prozess: Geistig beeinträchtigte Frau missbraucht

Ein 21-Jähriger ist am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch wegen des Missbrauchs einer geistig behinderten Frau zu einer Haftstrafe von 15 Monaten verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der Asylwerber an der 49-Jährigen vergangen hat, berichteten Vorarlberger Medien am Donnerstag. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.