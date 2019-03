Forscher lassen Bienen und Fische „verhandeln“

Roboter werden in Tiergruppen eingeschleust

Roboter sind ein wichtiges Werkzeug geworden, um das Verhalten von Tieren in Schwärmen zu untersuchen und deren Entscheidungsfindungsprozesse zu verstehen. Die kleinen tierähnlichen künstlichen Intelligenzen sind mittlerweile so gut entwickelt, dass sie in spezifische Tierschwärme eingeschleust werden und mit der jeweiligen Tiergruppe als biohybrides System interagieren können. Auch Schmickl und seine internationalen Kollegen haben in den vergangenen Jahren im EU-Projekt ASSISI bei Bienen und Fischen intensiv nach weiteren Mechanismen von schwarmintelligentem Verhalten gesucht und versucht, sie in Algorithmen abzubilden und auf Roboter zu übertragen. Ihre neuesten Experimente mit biohybriden Systemen von Bienen und Fischen hat die ASSISI-Gruppe um Erstautor Frank Bonnet von der Ecole Polytechnique Federale de Lausanne in der jüngsten Ausgabe von „Science Robotics“ publiziert. Dabei haben die Roboter einen Kanal der indirekten Kommunikation zwischen den zwei Tierarten geöffnet.