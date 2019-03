Abdeckung auf Grab muss weg - Wienerin verzweifelt

Vor vier Jahren starb die Tochter von Eveline Wittberger an einer heimtückischen Krankheit. Als letzte Erinnerung gibt es ein liebevoll gestaltetes Grab auf dem Friedhof Wien-Hernals. Jetzt wurde sie aufgefordert, die Abdeckplatte zu entfernen. „Ich will doch nur ein schönes Grab für meine Tochter“, so die verzweifelte Mutter.