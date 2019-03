Nach Schock-Ko: Ospina kann schon wieder lachen

Ospina war am Sonntag in der Partie gegen Udinese (4:2) kurz vor dem Pausenpfiff bewusstlos zusammengebrochen und in eine Klinik gebracht worden. Er war in der Anfangsphase des Spiels mit einem Gegenspieler zusammengestoßen und hatte sich am Kopf verletzt. Napoli-Trainer Carlo Ancelotti hatte bereits nach dem Spiel eine erste Entwarnung gegeben. Dennoch musste Ospina 24 Stunden zur Beobachtung in der Klinik bleiben.