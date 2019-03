Große Vorfreude auf den „Krone“-Ski-Tag in Kitz!

Der Countdown läuft, die Vorfreude steigt! 50 Prozent Ermäßigung auf die Tageskarte und viele weitere „Zuckerln“ bietet am kommenden Sonntag (24. März) der „Krone“-Ski-Tag in Kitzbühel. Wer dabei sein will, schneidet einfach den Kupon aus seiner „Krone“ aus und bringt ihn zu einer der Kassen mit.