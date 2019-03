Lawine verschüttete vier Tourengeher

Ein Notarzthubschrauber brachte Bergretter zum Unfallort und flog die beiden Schwerverletzten in das Krankenhaus Zell am See. Die zwei Leichtverletzten konnten selbst zum nahen Krimmler Tauernhaus abfahren. Sie suchten noch am Nachmittag ihre Hausärzte auf. Zwölf Helfer und zwei Hundeführer der Bergrettung sowie Beamte der Alpinpolizei waren an dem Einsatz beteiligt. In den Hohen Tauern herrschte am Freitag wegen des Neuschnees und des starken Windes Lawinenwarnstufe 3 - erhebliche Gefahr.