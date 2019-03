Neuer Trailer: Avengers sind für „Endgame“ bereit

„Ich habe all diese Leute sterben sehen“, fasst Thor in dem Video die tragische Vorgeschichte zusammen. In „Avengers: Infinity War“ hat der größenwahnsinnige Thanos die Hälfte aller intelligenten Lebewesen im Universum mit einem Fingerschnippen ausgelöscht - um aus seiner verdrehten Sicht das Problem der Überbevölkerung ein für alle Mal zu lösen.