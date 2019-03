Kopfweh bei Jugendlichen nicht ignorieren!

„Wenn ein drei-, vierjähriges Kind über Kopfschmerzen klagt, ist das ungewöhnlich und sollte sofort zum Arzt führen. Jugendliche, vor allem weibliche, kämpfen relativ oft damit und lösen das Problem vielfach alleine mit Tabletten“, erklärte Kinderarzt Prim. Univ.-Prof. Dr. Reinhold Kerbl, LKH Hochsteiermark/Leoben auf der Apothekertagung in Schladming (Stmk.). Laut Befragungen im Rahmen der „Initiative Schmerzlos“ gaben immerhin sechs Prozent der jungen Betroffenen an, dass ihre Eltern kein Interesse an dieser Beeinträchtigung ihrer Befindlichkeit hätten.