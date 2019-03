Radfahrer stürzt 100 Meter tief in Schlucht - tot!

Ein 51-jähriger Mountainbiker ist am Sonntag im Bereich Dornbirn-Ebnit tödlich verunglückt. Der Mann dürfte in der Nähe der Ebniter Brücke von einem Wanderweg abgekommen und mit seinem E-Bike rund 100 Meter in die Rappenlochschlucht abgestürzt sein. Die Suche nach dem Mann wurde am Montag aufgenommen, seine Leiche am Abend entdeckt.