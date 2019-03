U21-Kader für Tests gegen Italien und Spanien

Ohne die drei A-Teamspieler Hannes Wolf, Stefan Posch und Philipp Lienhart nimmt Österreichs Fußball-U21-Auswahl die Testspiele gegen Italien (21. März in Triest) und Spanien (25. März in Algeciras) in Angriff. Für die Truppe von Trainer Werner Gregoritsch ist es der Auftakt der Vorbereitung auf die Premierenteilnahme an der Europameisterschaft in Italien (16. - 30. Juni).