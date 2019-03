Emily Ratajkowski zeigt Bodyshaming den Hintern

Vorbildwirkung

Und auch nun, pünktlich zum Frühling, wo viele schon der Bikinisaison entgegenzittern, setzt das Model mit einem Posting ein klares Zeichen. Zu einem Foto, das sie und ihre Freundin in Bademode zeigt, schreibt sie in ihrer Instagram-Story: „Ich liebe den Körper meines Mädels. Und wir beide finden, sie sieht großartig aus. (….) Ich bin so stolz, dass sie meine Designs trägt. Unterschiedliche Körper sind schön und ich hoffe, ihr alle lernt das auch bald.“