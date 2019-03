Kate & Meghan fielen sich bei Messe in die Arme

Die Gerüchte um einen Zickenkrieg zwischen den Herzoginnen Kate und Meghan will in den letzten Monaten einfach nicht verstummen. Doch dass da in Wirklichkeit recht wenig dran ist, bewiesen die beiden am Montag bei der traditionellen Messe zum Commonwealth Day in der Westminster Abbey. Dort zeigten sich die Gattinnen von Prinz William und Prinz Harry so vertraut wie schon lange nicht.