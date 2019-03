Rote Nasen: „Unverständliche Aktion“

Eigentlich war schon alles in trockenen Tüchern: Die FPÖ lud am Faschingsdienstag zu einer heiteren Feier ein, dessen Einnahmen den Roten Nasen Clowndoktoren gespendet werden sollte. Allerdings funktionierte dies nicht wie es sich die Veranstalter vorgestellt haben. Nachdem zuerst die Spende akzeptiert wurde, kam am nächsten Tag prompt die Ablehnung der Spende mit der Begründung, dass diese gegen den Ethikkodex verstoßen würde.