Donauzentrum - Brand: „Business as usual?“

Gestern Früh brach im Donauzentrum in Wien Feuer aus, die Feuerwehr rückte mit 27 Fahrzeugen und etwa 200 Helfern aus, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Der Brandherd befand sich in der Dachkonstruktion des Trakts am Eck Wagramer Straße - Siebeckerstraße. Trotzdem öffneten am Morgen dann jene Geschäfte, die vom Feuer und dem resultierenden Großeinsatz nicht betroffen waren, und genau darüber haben sich viele unserer Leser sehr gewundert.