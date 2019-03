Jetzt-Chefin: „Tür für Grüne nach wie vor offen“

Antritt bei Landtagswahl in Wien und Steiermark fix

Für die Landtagswahlen kommendes Jahr sei man „fast schon kampagnenfertig“. Fix antreten werde Jetzt jedenfalls bei den Landtagswahlen in Wien und in der Steiermark 2020. Unklar ist hingegen eine Teilnahme an den Wahlen in Vorarlberg diesen September und im Burgenland kommendes Jahr.