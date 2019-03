Das sind die End-Ergebnisse aus dem Pinzgau

Im Pinzgau holte die ÖVP in 21 von 28 Gemeinden die Mehrheit bei den Gemeindevertretungswahlen, davon in 14 Gemeinden die Absolute und davon in drei Gemeinden die Zwei-Drittel-Mehrheit. Die SPÖ gewann in sechs Gemeinden, davon in drei die absolute Mehrheit. In Mittersill gewann die Liste VIERT die absolute Stimmenmehrheit. In 19 Gemeinden wurde ein ÖVP-Bürgermeister gewählt, in sieben Gemeinden ein SPÖ-Bürgermeister, in Mittersill wurde Wolfgang Viertler (Liste VIERT) zum Bürgermeister gewählt.