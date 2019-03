Nur eine echte Chance auf fixes Weltcup-Ticket

Die Ski-Saison neigt sich in großen Schritten dem Ende zu. Sowohl im Weltcup als auch in der „2. Liga“, dem Europacup, steht nächste Woche der „Showdown“ bevor. Auf höchster Ebene verpassten am Samstag sowohl Stefan Brennsteiner als auch Roland Leitinger den Sprung zum Finale nach Soldeu (Andorra). Leitinger, der ohnehin nur noch geringe Chancen gehabt hätte, schied beim RTL in Kranjska Gora schon im ersten Durchgang aus. Brennsteiner baute im zweiten Durchgang einen groben Schnitzer ein. Rang 20 reichte nicht, um sich in die Top-25 in der Disziplinenwertung zu schieben. „Ärgerlich, dass ich im Finale nicht dabei bin. Es ist über die Saison betrachtet schon einiges liegen geblieben“, beklagte der Niedernsiller.