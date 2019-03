Zulechner und Honsak treffen für Aue und Kiel

Zwei Österreicher sind am Samstag in der zweiten deutschen Liga als Torschützen in Erscheinung getreten! Philipp Zulechner erzielte beim 2:1-Heimsieg von Erzgebirge Aue über Paderborn in der 81. Minute - elf Minuten nach seiner Einwechslung - das zwischenzeitliche 2:0. Für Zulechner war es das erste Tor für Aue. Sein Klubkollege Dominik Wydra spielte durch.