Banküberfall in Graz: Räuber (18) festgenommen

Wie berichtet, betrat der jugendlich aussehende Täter die Bankfiliale in der Wetzelsdorfer Straße am 1. März gegen 13.30 Uhr mit einer Faustfeuerwaffe und bedrohte die Angestellten. In der Folge flüchtete er samt Beute über die Burenstraße in Richtung Eythgasse. Eine eingeleitete Alarmfahndung unter Einbindung eines Polizeihubschraubers verlief zunächt ohne Erfolg.