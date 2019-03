Schlag gegen Drogenbande: 5,5 Kilo Kokain entdeckt

Die Zerschlagung der Gruppe erfolgte bereits Anfang Jänner 2019. Der amtsbekannte 37-jährige Mann sei in Feldkirch von Beamten des LKA in seinem Fahrzeug angehalten und kontrolliert worden. Dabei wurden in seinem Fahrzeug 500 Gramm Kokain sichergestellt. Weitere fünf Kilogramm des wohl zum Verkauf bestimmten Suchtgifts wurden in seiner Wohnung im Großraum Feldkirch gefunden, zudem rund 100 Gramm Heroin samt Streckmittel, rund 24.000 Euro in bar und zwei Waffen, die der Mann illegal besaß.