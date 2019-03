Euro-Ulmer: „Napoli steht eine Stufe über allen“

Die Bullen wollen heute (21) unbedingt einen Auswärtstreffer erzielen, um sich für das Rückspiel in Salzburg in einer Woche eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. „Dann ist wieder vieles möglich“, erklärt Trainer Marco Rose. „Wir hatten in der Vergangenheit herausragende Abende, darauf bauen wir.“