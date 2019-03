Skoda Kamiq: Yeti-Nachfolger kann alles, außer …

Auch der Skoda Yeti (2009 bis 2017 gebaut) hatte bis zu seinem Facelift ein Gesicht, das auffiel, bevor er dann eine Allerweltsmaske bekam. Auch wenn die Ausstrahlung des Kamiq nicht so sympathisch ist wie die seines knuffigen Vorgängers, knüpft er gewissermaßen an alte optische Qualitäten an und dürfte mit seinem Look durchaus polarisieren. Mit seinen durch und durch guten Eigenschaften kann er sich das aber auch leisten.