Mutter: „Bitte nehmt mir meine Kinder weg“

Die verzweifelte Mutter aus dem Bundesstaat New South Wales hält es nicht mehr länger mit ihren beiden Töchtern, der 14-jährigen Hillary und der 18-jährigen Sophie, aus. Die beiden Mädchen würden kiffen, die Schule schwänzen und sie mit Messern bedrohen, klagte die Frau in der australischen TV-Sendung „A Current Affair“. „Ich bin am Ende meiner Kräfte“, so Tammy. Die Australierin bittet den Staat, ihr die beiden Töchter wegzunehmen und sie am besten einzusperren. „Ich liebe sie nicht, sie sind böse“, so die Mutter.